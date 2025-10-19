Mofafahrer stürzt in Birsfelden BL in den Rhein und stirbt

Keystone-SDA

In Birsfelden BL ist es am Samstagnachmittag zu einem Selbstunfall mit einem Motorfahrrad gekommen. Der 84-jährige Lenker fiel dabei in den Rhein und verstarb kurze Zeit später im Spital.

(Keystone-SDA) Der Mofafahrer war gemäss bisherigen Erkenntnissen von Muttenz herkommend auf dem Uferweg in Richtung Birsfelden unterwegs, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Aus bisher nicht restlos geklärten Gründen stürzte er und fiel dabei in den Rhein.

Eine Drittperson, die den Sturz beobachtete, barg den Verunfallten zusammen mit weiteren Personen aus dem Rhein. Trotz rascher Reanimation durch die Ersthelfer und den Rettungsdienst starb der Lenker kurze Zeit später im Spital.