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Mofalenker nach Kollision mit Bus in Meinisberg schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorfahrradlenker ist am frühen Samstagmorgen in Meinisberg bei einer Kollision mit einem Linienbus schwer verletzt worden. Er musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein aus Büren kommender Linienbus kollidierte mit dem Motorfahrrad, das aus ungeklärten Gründen die Strasse überqueren wollte, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz vor 2.50 Uhr auf der Bürenstrasse.

Der Lenker des Linienbusses blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern an. Der betroffene Strassenabschnitt auf der Bürenstrasse war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

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