Motorrad-Lernfahrer bei Sturz bei Unterentfelden AG schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorrad-Lernfahrer ist am Freitagabend bei Unterentfelden gestürzt. Beim Selbstunfall verletzte er sich schwer, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 17-Jährige stürzte kurz nach 20.30 Uhr auf der Suhrentalstrasse ausserhalb von Unterentfelden mit seinem 125-ccm-Motorrad auf der nassen Fahrbahn. Die Ausserortsstrecke ist an dieser Stelle übersichtlich, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Samstag schrieb.

Polizei und Rettungsdienst fanden den jungen Mann ansprechbar, aber mit starken Schmerzen vor. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und musste im Spital operiert werden.

Die Unfallursache ist unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen.

