Motorradfahrer bei Aufprall in Knonau lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

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Nach einer Kollision mit einem Auto auf der Autobahn A4 zwischen Knonau und Mettmenstetten ist ein 42-jähriger Motorradlenker am Sonntag schwer gestürzt. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.

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(Keystone-SDA) Der Motorradlenker war gegen 16.45 Uhr auf der Autobahn A4 in Richtung Zürich unterwegs. Vor ihm fuhr ein 25-jähriger Fahrzeuglenker mit seiner Beifahrerin, wie die Zuger Polizei am Montag mitteilte.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens musste der Autofahrer stark abbremsen. Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und prallte in das Heck des Autos. Er stürzte und schlitterte über die rechte Fahrspur. Auf dem Pannenstreifen blieb er schliesslich liegen.

Durch den Rettungsdienst Zug wurde der Motorradfahrer mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital gebracht. Leichte Verletzungen zog sich bei dem Unfall die 30-jährige Mitfahrerin des Autolenkers zu. Der Autolenker blieb unverletzt.