Motorradfahrer bei Kollision im Kandertal verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend in Reichenbach im Kandertal mit einem Auto kollidiert. Die Rega flog den Verletzten ins Spital, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Autolenker von der Bahnhofstrasse herkommend unterwegs, als es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit dem in Richtung Mülenen fahrenden Motorrad kam. Drittpersonen leisteten Erste Hilfe. Die Kantonspolizei untersucht den Unfallhergang.