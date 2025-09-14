The Swiss voice in the world since 1935
Motorradfahrer bei Kollision in Sissach BL tödlich verunglückt

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einer Kollision mit einem Auto in Sissach BL tödlich verletzt worden. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Baselbieter Polizei am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach 17.45 Uhr auf der Unteren Hinteregg. Der Motorradfahrer sei in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gefahren und mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen zusammengestossen, heisst es weiter.

Der Autofahrer und sein Beifahrer blieben beim Unfall unverletzt. Die Polizei Basel-Landschaft hat mit der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht.

