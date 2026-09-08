Motorradfahrer bei Unfall in Neerach ZH schwer verletzt

Keystone-SDA

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Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad ist am Dienstagabend der 20-jährige Lenker des Motorrades schwer verletzt worden. Ein Ambulanzteam brachte den Mann ins Spital.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 17.00 Uhr sei ein 34-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Dielsdorferstrasse in Richtung Neerach gefahren, teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit. Aufgrund eines Staus habe er wenden und die Fahrt in der entgegengesetzten Richtung fortsetzen wollen. Zu diesem Zweck sei er mit seinem Auto rückwärts in eine Nische gefahren und habe gewendet.

Alls der Mann langsam auf die Gegenfahrbahn habe fahren wollen, sei ein 20-jähriger Motorradfahrer von Dielsdorf herkommend links an der stehenden Kolonne vorbeigefahren, hiess es. Dabei sei es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad gekommen.

Der Töfffahrer stürzte den Angaben zufolge und erlitt dabei schwere Verletzungen. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen zum Unfallhergang auf.