Motorradfahrer bei Unfall in Oberwil im Simmental BE verletzt

Keystone-SDA

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Bei einem Verkehrsunfall in Oberwil im Simmental BE ist am Sonntagmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Er musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 28. Juni 2026, gegen 12.05 Uhr auf der Simmentalstrasse. Ein Motorradfahrer war von Weissenburg in Richtung Oberwil im Simmental unterwegs, als er aus noch unklaren Gründen mit einem vorausfahrenden Auto kollidierte.

Der Motorradfahrer stürzte daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer weiteren Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Die beiden Autolenker blieben bei dem Unfall unverletzt. Neben der Kantonspolizei Bern standen zwei Ambulanzteams und Angehörige der Feuerwehr Oberwil im Einsatz.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und band ausgelaufene Flüssigkeiten. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen.