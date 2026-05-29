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Motorradfahrer bei Zusammenstoss mit Auto in Spiez schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen in Spiez bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Ambulanzen brachten die beiden ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 09:15 Uhr auf der Thunstrasse. Ein Auto sei im Begriff gewesen, von einer Nebenstrasse in die Thunstrasse einzubiegen, als es aus noch unklaren Gründen mit dem Motorrad kollidierte, das von Spiez in Richtung Thun unterwegs war, teilte die Kantonspolizei Bern mit.

Die Polizei untersucht den Unfall. Für die Dauer der Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf der Thunstrasse für rund zwei Stunden wechselseitig geführt.

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