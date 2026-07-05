Motorradfahrer in Ottikon ZH bei Selbstunfall schwer verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Ottikon ZH bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Der Mann musste in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 04.00 Uhr auf der Grüningerstrasse in Richtung Ottikon. Der 38-Jährige stürzte vor einer leichten Linkskurve und rutschte mit seinem Töff über die Fahrbahn, wie die Polizei weiter mitteilte.

Er kollidierte mit einem Randleitpfosten, fiel eine Böschung hinab und kam in einem Bach zum Liegen. Der Rettungsdienst Regio 144 transportierte den Verunfallten mit schweren Beinverletzungen in ein Spital.

Die genaue Ursache für den Sturz war am Sonntagnachmittag noch unklar und wird durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft untersucht. Die Grüningerstrasse musste wegen des Unfalls bis etwa 08.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.