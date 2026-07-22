Motorradfahrer kommt in Malters LU in Linkskurve von Fahrbahn ab
Ein Töfffahrer ist am Mittwochmorgen auf der Hellbühlstrasse in Malters verunfallt. Er landete auf einer Wiese und musste in ein Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Motorradfahrer fuhr laut der Mitteilung kurz nach 7.45 Uhr von Hellbühl in Richtung Malters. Unterhalb der Liegenschaft Knüsligen geriet er in einer starken Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad fuhr auf eine Wiese und rutschte eine Böschung hinunter, wie es weiter hiess.