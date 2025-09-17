The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Motorradfahrer nach 46 Überholmanövern im Gotthard-Tunnel angezeigt

Keystone-SDA

Zwei Motorradfahrer haben im Gotthard-Strassentunnel trotz Verbots insgesamt 46 Überholmanöver durchgeführt. Der 30-jährige Brite und der 25-jährige Italiener wurden mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden im Ausland wohnenden Männer seien im Kanton Uri von Beamten der Kantonspolizei Uri gestoppt worden, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Analyse der Überwachungskameras habe ergeben, dass die beiden Motorradfahrer am Montag drei Überholmanöver an Lastwagen und 43 an leichten Fahrzeugen durchgeführt hatten.

Die Männer wurden der Tessiner Staatsanwaltschaft als Strassenrowdys gemeldet. Ihre Motorräder wurden beschlagnahmt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft