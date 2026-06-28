Motorradfahrer prallt in Auto auf der A1 bei Brunegg AG

Keystone-SDA

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Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A1 bei Brunegg AG ist ein Motorradlenker am Samstag mittelschwer verletzt worden. Der 28-jährige Portugiese musste ins Spital. Sein Motorrad ist schrottreif. Er prallte in ein Auto.

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(Keystone-SDA) Der 28-Jährige aus der Region Zürich war gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn Richtung Zürich gefahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Es habe stockender Kolonnenverkehr bestanden. Mehr oder weniger ungebremst sei der Motorradlenker ins Heck des vor ihm fahrenden Autos geprallt.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf insgesamt 40’000 Franken. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war ein Teil der Fahrbahn für rund anderthalb Stunden abgesperrt. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Motorradlenker wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.