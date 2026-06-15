Motorradfahrer stürzt in Appenzell AI nach Verfolgungsjagd

Keystone-SDA

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmittag in Appenzell AI nach einer Verfolgungsjagd unverletzt geblieben. Zuvor hatte er mehrere Fahrzeuge überholt und Anweisungen einer zivilen Polizeipatrouille nicht befolgt.

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(Keystone-SDA) Der 23-jähriger Töfffahrer sei mit seinem auffällig orange-grauen Motorrad von Enggenhütten in Richtung Appenzell unterwegs gewesen, teilte die Innerrhoder Kantonspolizei am Montag mit.

Ein ziviles Polizeifahrzeug folgte ihm. Der Motorradfahrer wurde mehrfach zum Anhalten aufgefordert. Er fuhr weiter und überholte etliche Fahrzeuge. Beim Polizeifahrzeug wurden die Sondersignale «Blaulicht» und «Horn» eingeschaltet, um die übrigen Verkehrsteilnehmer zu warnen.

In Appenzell fuhr der Motorradfahrer in Richtung Spitalkreisel. Dort überquerte er die begrünte Mittelinsel, durchtrennte dabei die Abgrenzungsschnur und stürzte auf der Rückseite des Erdhügels. Der junge Lenker blieb unverletzt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.