Motorradlenker verunfallt auf Flucht vor Polizei auf A2 in Muttenz

Keystone-SDA

Bei einem Fluchtversuch vor der Polizei ist ein 19-jähriger Motorradfahrer am Freitagabend auf der Autobahn A2 in Muttenz BL verunfallt. Der Motorradfahrer ohne gültigen Führerausweis erlitt Verletzungen und musste ins Spital.

(Keystone-SDA) Der 19-Jährige sei kurz nach 20.15 Uhr in Liestal am Benzburgweg kontrolliert worden, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mit. Dabei sei festgestellt worden, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises sei. Er durfte nicht mehr weiterfahren und musste ein Motorrad stehen lassen.

Kurze Zeit später sichtete die gleiche Patrouille den 19-Jährigen. Beim Versuch, den Lenker zu kontrollieren, ergriff dieser die Flucht, weshalb die Patrouille die Verfolgung aufnahm, wie die Polizei weiter berichtete.

Viel zu schnell gefahren

Dabei sei er mit dem Motorrad in Pratteln BL auf die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel gefahren. Beim Fluchtversuch habe er die Höchstgeschwindigkeit massiv überschritten. Nach dem Schweizerhalletunnel in Muttenz habe er beabsichtigt, den rechten Fahrstreifen zu befahren.

Beim Spurwechsel sei er mit dem Betonelement auf der rechten Seite kollidiert und gestürzt. Das Motorrad sei beim Sturz über die gesamte Fahrbahn gerutscht und auf dem linken Überholstreifen zum Stillstand gekommen.

Die Autobahn blieb nach dem Unfall für knapp eine Stunde gesperrt. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen.