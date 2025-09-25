Museum Luzern übernimmt die kantonale Kunstsammlung
Das Museum Luzern hat per Anfang September die kantonale Kunstsammlung übernommen. Ziel sei es, die über 3600 Werke von rund 720 Künstlerinnen und Künstlern ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, teilte der Kanton am Donnerstag mit.
(Keystone-SDA) Die bisher von der Kulturförderung des Kantons Luzern betreute Sammlung wird künftig im Museum Luzern sichtbarer gemacht, hiess es im Communiqué.
So sind ab 2026 kleinere Kabinett-Ausstellungen geplant, teils eigenständig, teils ergänzend zu Sonderausstellungen. Werke sollen zudem vermehrt «in Kombination mit historischen und naturwissenschaftlichen Objekten» gezeigt werden.
Mit der Integration übernimmt das Museum Luzern die Verantwortung für Pflege und Unterbringung der Sammlung. Die Ankäufe neuer Kunstwerke und die Erweiterung der Sammlung bleiben laut Mitteilung Aufgabe der kantonalen Kulturförderung.