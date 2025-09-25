The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Schweizer Demokratie
Schweizer:innen im Ausland
Schweiz verbunden

Museum Luzern übernimmt die kantonale Kunstsammlung

Keystone-SDA

Das Museum Luzern hat per Anfang September die kantonale Kunstsammlung übernommen. Ziel sei es, die über 3600 Werke von rund 720 Künstlerinnen und Künstlern ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, teilte der Kanton am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die bisher von der Kulturförderung des Kantons Luzern betreute Sammlung wird künftig im Museum Luzern sichtbarer gemacht, hiess es im Communiqué.

So sind ab 2026 kleinere Kabinett-Ausstellungen geplant, teils eigenständig, teils ergänzend zu Sonderausstellungen. Werke sollen zudem vermehrt «in Kombination mit historischen und naturwissenschaftlichen Objekten» gezeigt werden.

Mit der Integration übernimmt das Museum Luzern die Verantwortung für Pflege und Unterbringung der Sammlung. Die Ankäufe neuer Kunstwerke und die Erweiterung der Sammlung bleiben laut Mitteilung Aufgabe der kantonalen Kulturförderung.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
