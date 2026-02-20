Musiker Bligg tritt kürzer und denkt über Neues nach

Keystone-SDA

Der Zürcher Musiker Bligg will sich nach 30 Jahren im Musikgeschäft neu orientieren. "Ich freue mich auf die Zukunft und darauf, neue Dinge zu erkunden", sagte der 49-Jährige in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem "Blick".

1 Minute

(Keystone-SDA) Drei Jahrzehnte lang habe er seine gesamte Energie in seine Arbeit gesteckt. Nun könne er sich vorstellen, anderes auszuprobieren. «Reisen zum Beispiel», sagte der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Marco Bliggensdorfer heisst. Er wolle sich Anfang kommenden Jahres bewusst Zeit nehmen, um sich zu fragen, «was gibt es sonst noch?».

Bligg kündigte für den 2. Oktober sein 18. Studioalbum an, das zugleich sein «allerletztes Konzeptalbum» sein werde. Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bilde am 5. Dezember das Konzert im Zürcher Hallenstadion.

Ob er sich danach aus dem Rampenlicht zurückziehen werde, liess er offen. «Abschied ist so ein vehementes Wort. Das musst du dann auch wirklich machen», sagte er. Er werde aber kürzer treten. Wie genau das aussehe, müsse er noch herausfinden. Langweilig werde es ihm dabei sicher nicht. «Ich habe ja zwei Kinder, die mich auf Trab halten.»

Und ein weiteres Jubiläum wird Bligg in diesem Jahr am 30. September feiern: Seinen 50. Geburtstag.