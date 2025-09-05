Musiker Kunz ist nun Vater von Zwillingen

Keystone-SDA

Musiker Marco Kunz ist Vater von Zwillingen geworden. Auf Instagram teilte der Luzerner ein Foto von sich mit den beiden neugeborenen Mädchen im Arm. "Doppeltes Wunder, Glück und Verliebtsein", schrieb Kunz dazu.

(Keystone-SDA) «Seid herzlich willkommen auf dieser Erde und in unserer Familie Anna und Ida», fügte der Sänger hinzu. Zu seinem Beitrag setzte er den Hashtag #99johr.

Wie der «Blick» berichtete, erklärte Kunz, nicht nur seine aktuelle Single trage diesen Titel, sondern vor 99 Jahren sei auch seine Grossmutter Anna geboren worden. «99 Jahre später fängt wieder ein Leben einer Anna an, das des Urgrosskindes», sagte er der Zeitung.

Kunz und seine Ehefrau Jenny sind bereits Eltern von Helena (4) und Emil (5). Geheiratet hatte das Paar 2018 auf dem Rigi, wie «Blick» weiter schrieb.