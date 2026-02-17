Mutmasslicher Drogenhändler in der Region Lugano festgenommen

Keystone-SDA

Die Tessiner Kantonspolizei hat in der Region Lugano einen Mann wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Beim 21-jährigen Schweizer wurden über eineinhalb Kilogramm Marihuana, Kokain und verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ausserdem seien bei der Durchsuchung bei der vom Mann genutzten Räumlichkeiten 20 Gramm Haschisch, rund tausend Franken Bargeld sowie Gegenstände zum Abpacken von Betäubungsmitteln gefunden worden. Nach Abschluss der Einvernahmen wurde seine Festnahme angeordnet, wie Tessiner Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei gemeinsam mitteilten. An der Aktion seien auch Einsatzkräfte der Stadtpolizei Lugano beteiligt gewesen.

Dem 21-Jährigen würden Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei sowie ein Verstoss gegen das Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte zur Last gelegt.