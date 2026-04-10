Mutter und Sohn werden aus dem Greyerzersee gezogen

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag zwei Personen bei Morlon FR aus dem Greyerzersee retten können. Der niedrige Wasserstand im See hatte eine Landzunge freigelegt, auf die sich Mutter und Sohn vorgewagt hatten.

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(Keystone-SDA) Auf ihrem Weg zurück ans Ufer wurden sie von einer starken Strömung überrascht und konnten deshalb nicht ans Ufer zurückkehren. Das teilte die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mit.

Eine Drittperson entdeckte die beiden und alarmierte daraufhin die Polizei. Mithilfe von Spezialisten der Seepolizei konnten beide Personen unverletzt aus dem See gezogen werden.

Die Seepolizei wies darauf hin, dass «das Überqueren der Saane zu Fuss im Bett des Greyerzersees derzeit mit erheblichen Risiken verbunden ist». Es bestehe das Risiko, im Schlamm zu versinken oder auf dem instabilen Ufer zu stürzen. Ausserdem könne es zu Strömungen oder einem plötzlichen Anstieg des Wasserstandes kommen.