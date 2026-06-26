The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mutter und zwei Kinder bei Sturz in Summaprada GR verletzt

Keystone-SDA

Am Mittwoch sind auf der Italienischen Strasse in Summaprada GR eine Mutter und ihre beiden Kinder mit einem sogenannten Lastenfahrrad gestürzt. Alle drei verletzten sich dabei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 36-jährige Mutter fuhr am Mittwoch gegen 15.30 Uhr über die Valetta talwärts und bog gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Freitag auf die Italienische Strasse in Richtung Cazis ein. Kurz nach dem Einbiegen nahm sie gemäss ihren Aussagen Reifenquietschen wahr und verspürte einen Stoss. In der Folge sei sie mit dem Lastenfahrrad gestürzt, in dessen Transportbox sich ihre beiden Kinder befanden.

Nachdem Passanten die Mutter und ihre Kinder an der Unfallstelle betreut hatten, begab sie sich mit den beiden zwei- und fünfjährigen Kindern ins Spital nach Thusis. Der Zweijährige musste anschliessend mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft