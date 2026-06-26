Mutter und zwei Kinder bei Sturz in Summaprada GR verletzt

Keystone-SDA

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Am Mittwoch sind auf der Italienischen Strasse in Summaprada GR eine Mutter und ihre beiden Kinder mit einem sogenannten Lastenfahrrad gestürzt. Alle drei verletzten sich dabei.

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(Keystone-SDA) Die 36-jährige Mutter fuhr am Mittwoch gegen 15.30 Uhr über die Valetta talwärts und bog gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Freitag auf die Italienische Strasse in Richtung Cazis ein. Kurz nach dem Einbiegen nahm sie gemäss ihren Aussagen Reifenquietschen wahr und verspürte einen Stoss. In der Folge sei sie mit dem Lastenfahrrad gestürzt, in dessen Transportbox sich ihre beiden Kinder befanden.

Nachdem Passanten die Mutter und ihre Kinder an der Unfallstelle betreut hatten, begab sie sich mit den beiden zwei- und fünfjährigen Kindern ins Spital nach Thusis. Der Zweijährige musste anschliessend mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden.