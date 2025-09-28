The Swiss voice in the world since 1935
Nach Einbruch in Tiergarage in Wil SG Flucht mit geklautem Auto

Keystone-SDA

In Wil im Kanton St. Gallen sind unbekannte Täter in eine Tiefgarage eingebrochen und haben ein Auto gestohlen. Zuvor durchsuchten sie mehrere unverschlossene Fahrzeuge auf der Suche nach Wertgegenständen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Einbruch kam es am Samstag zwischen 21 Uhr und Sonntagmorgen 3 Uhr in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Tiefgarage und durchsuchte mehrere unverschlossene Fahrzeuge auf der Suche nach Wertgegenständen. Es entstand Sachschaden im Wert von knapp 3000 Franken, wie es weiter hiess.

Danach habe die unbekannte Täterschaft ein in der Tiefgarage geparktes Auto gestohlen und sei geflüchtet. Das Auto wurde gegen 3.30 Uhr verunfallt und verlassen in der Autobahnausfahrt Oberwinterthur im Kanton Zürich aufgefunden. Die Unfallaufnahme und die weiteren Amtshandlungen auf Zürcher Kantonsgebiet erfolgten laut Mitteilung durch die Kantonspolizei Zürich.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

