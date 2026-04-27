Nationalfonds zeichnet die besten Schweizer Wissenschaftsfotos aus

Keystone-SDA

Von der Vogelmaske bis zum Plankton unter dem Mikroskop: Der Schweizerische Nationalfonds hat die besten Forschungsbilder 2026 ausgezeichnet. Die zwanzig prämierten Bilder und Videos werden in Biel ausgestellt

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(Keystone-SDA) Eine internationale Jury habe aus 314 eingereichten Werken vier erste Preise und sechzehn Auszeichnungen vergeben, teilte der Schweizerische Nationalfonds (SNF) am Montag mit. Der Wettbewerb findet bereits zum zehnten Mal statt.

Den ersten Preis in der Kategorie «Forschungsobjekt» erhielt die Anthropologin Claire Galloni d’Istria von der Universität Genf für das Foto einer Kollegin mit Vogelmaske. Der erste Preis in der Kategorie «Frauen und Männer der Wissenschaft» ging an Mirjam Widmer, eine Studentin am Zentrum Bildung. Sie porträtierte eine Höhlenforscherin beim Abstieg durch einen Wasserfall

Jayant Abhir, Doktorand an der ETH Zürich, siegte in der Kategorie «Orte und Werkzeuge». Seine Aufnahme zeigt den Mond durch die Tragstruktur eines Teleskops auf La Palma. In der Kategorie «Videos» gewann Inés Segovia Campos von der Universität Genf. Ihr Film dokumentiert unter dem Mikroskop die kollektive Bewegung von Phytoplankton.

Neben den vier Hauptpreisen erhielten sechzehn weitere Werke eine Auszeichnung. Die Motive reichten von schillerndem Moos über Vitamin-B-Kristalle bis zur Begegnung eines Biologen mit einem Adler in Grönland.

Seit der Lancierung des Wettbewerbs im Jahr 2017 sind laut SNF über 3800 Bilder zusammengekommen. Sie sind in einer Online-Galerie zugänglich.