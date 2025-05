Nemo kündigt Debütalbum für Herbst 2025 an

Keystone-SDA

Nemo hat für Herbst 2025 das Album "Arthouse" angekündigt. "Mein erstes Album überhaupt! Ich freue mich so sehr darauf, dass ihr alle ein Exemplar in die Hände bekommt und das finale Kunstwerk seht", schrieb Nemo in einem Beitrag auf Instagram.

(Keystone-SDA) Mit „Unexplainable“ ist auch der erste Song aus dem kommenden Album erschienen. In einem weiteren Beitrag äusserte sich Nemo zudem zum letztjährigen ESC-Siegersong «The Code». «Würde ich heute nochmals so einen Song schreiben? Die Welt ist ein extrem feindlicher und beängstigender Ort für queere und trans Menschen geworden. Ich weiss nicht, ob ich heute den Mut dafür hätte», sagte Nemo in dem Instagram-Video.

Wie die Pendlerzeitung «20 Minuten» am Samstag berichtete, ist Nemo seit dem Start des Eurovision Song Contest in Basel wieder vermehrt öffentlich präsent. Demnach wird derzeit auch ein neues Management gesucht. Weshalb es zum Bruch mit dem bisherigen Management, der Zürcher Agentur Capitano Music, gekommen ist, sei unklar. Der Vertrag sei Ende 2024 ausgelaufen, wie «Blick» Anfang Januar berichtet hatte.

Tour wegen Album verschoben

Demnach lebt Nemo seit einiger Zeit in London, wo auch das künftige Management gefunden werden soll. Mitte Februar hätte eigentlich eine Europa-Tour beginnen sollen. Aufgrund der Arbeit am neuen Album sei diese jedoch verschoben worden.

In einer Instagram-Story schrieb Nemo am Freitag an die Fans gerichtet: «Ich freue mich darauf, später in diesem Jahr auf Tour zu gehen und endlich mein kommendes Album zu spielen. Ich habe sehr hart daran gearbeitet und ich kann es kaum erwarten, alle diese Songs mit euch zu teilen.»

Weiter hielt Nemo fest, dass einige der geplanten Konzerte nicht stattfinden können. Live aufzutreten sei zwar die liebste Tätigkeit, doch die organisatorischen und finanziellen Hürden machten gewisse Auftritte unmöglich. «An alle, die davon betroffen sind – danke für euer Verständnis und eure Unterstützung. Ich hoffe sehr, bald wieder bei euch zu sein», so Nemo abschliessend.

Sicher ist: Nemo wird am heutigen Final des Eurovision Song Contest in Basel live auftreten.