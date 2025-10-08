Neue Doku zeigt König Charles‘ Einsatz für die Umwelt

Keystone-SDA

Der Schutz des Planeten und der Umwelt ist König Charles III. schon lange ein grosses Anliegen - nun wird sein Engagement verfilmt. "Finding Harmony: A King's Vision" soll die Dokumentation voraussichtlich heissen, die Anfang 2026 erscheinen wird.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In der Doku werde das lebenslange Engagement des britischen Königs für seine «Philosophie der Harmonie und für den Schutz der Umwelt als Ganzes» beleuchtet, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung von Prime Video und der King’s Foundation, die im Jahr 1990 ins Leben gerufen wurde. Die Dokumentation wird exklusiv bei Prime Video erscheinen. Die Stiftung setzt sich etwa für Nachhaltigkeit und Landwirtschaft ein.

König: Müssen Gleichgewicht wiederherstellen

«Noch nie war es wichtiger, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um unseren Planeten zu schützen und zu priorisieren», sagte der König laut Mitteilung. Die Natur sei «unsere Lebensgrundlage» und die Menschen Teil von ihr. «Was wir ihr antun, das tun wir uns also selbst an», mahnte er. Man müsse das Gleichgewicht auf einem Planeten wiederherstellen, «der unter so grossem Stress steht». Er hoffe, dass die Doku das Publikum dazu anrege, über seine «Philosophie der Harmonie» nachzudenken und selbst aktiv zu werden.

Mit dem Film wolle man den Menschen die Philosophie von Charles näherbringen, heisst es in der Ankündigung. Die Natur sei demnach «der Kern des menschlichen Wohlergehens und Wohlstands», weswegen es dringend praktische Massnahmen zum Schutz des Planeten und des Klimas brauche.

Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer?

Angekündigt wurden unter anderem Filmaufnahmen und Interviews. Dabei sollen unter anderem Projekte in Bereichen wie Lebensmittelproduktion und nachhaltige Textilien in den Blick genommen werden, die von Charles‘ Vision inspiriert worden seien. Die Doku zeigt den Angaben nach auch, wie der König über sein «lebenslanges Engagement für eine nachhaltige Welt» spricht, während er sich «besondere Archivaufnahmen aus mehreren Jahrzehnten» ansieht.