Neue Prorektorinnen an der Kantonsschule Schüpfheim gewählt

Keystone-SDA

Esther Bucher und Alessia Bühler übernehmen ab 1. August 2026 gemeinsam die Prorektorenstelle am Gymnasium Plus Schüpfheim. Sie folgen auf Andreas Jöhl, der Ende des Schuljahres 2025/26 pensioniert wird.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Frauen führen die Funktion künftig in einer Co-Leitung, wie die Luzerner Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

Esther Bucher (1976) ist gemäss Communiqué Musikpädagogin und Pianistin mit «langjähriger Unterrichtserfahrung» an Gymnasien. Sie engagiert sich seit Jahren in der regionalen Kulturarbeit und lebt mit ihrer Familie in Escholzmatt LU.

Alessia Bühler (1992) studierte Nanowissenschaften und unterrichtet Physik und Chemie, unter anderem an Talentgymnasien. An der Kantonsschule Schüpfheim ist sie laut Mitteilung neben der Unterrichtstätigkeit für das Qualitätsmanagement verantwortlich. Sie lebt in Altishofen LU.