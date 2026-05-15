Neue Verkehrsführung beim Autobahn-Anschluss Egerkingen SO

Keystone-SDA

Im Rahmen des 6-Streifen-Ausbaus der A1 auf dem Abschnitt Luterbach-Härkingen steht für die Gemeinde Egerkingen SO ein Verbesserung an: Ab Ende Mai wird schrittweise eine neue Verkehrsführung am Autobahn-Anschluss in Betrieb genommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die neue Verkehrsführung soll das Dorf vom Durchgangsverkehr befreien, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Freitag mitteilte. Die Inbetriebnahme erfolge in vier Etappen.

Am Donnerstag nächster Woche sollen demnach die neue Einfahrt Richtung Basel sowie der Kreisel Anschlussknoten Ost eröffnet werden. Mitte Juni folgt die neue Ausfahrt Richtung Basel.

Am 28. Juni werden der Kreisel Schlegelmatten sowie die neue Express- und Gäustrasse dem Verkehr eröffnet. Ende Juli wird das letzte Teilstück der Entflechtungsstrasse in Betrieb genommen, wie der Zeitplan des Astra vorsieht.

Mit der neuen Verkehrsführung werde der Verkehr zwischen Olten und dem Anschluss Egerkingen sowie Richtung Härkingen/Gäupark über die Entflechtungsstrasse geführt. Dadurch werde insbesondere der östliche Dorfteil vom Durchgangsverkehr entlastet, hielt das Astra fest.