Neuer Fedpol-Vize Markus Gisin bringt Führungserfahrung mit

Keystone-SDA

Neu wird Markus Gisin dem Bundesamt für Polizei als Vizedirektor vorstehen. Ab Juni wird er Leiter der Bundeskriminalpolizei. Die Ernennung von Gisin erfolgte durch Bundesrat Beat Jans.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gisin bringe langjährige Führungserfahrung, viel Fachkompetenz und ein breites Netzwerk innerhalb der Polizei- und Strafverfolgungsbehörden im In- und Ausland mit. Das teilte das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am Freitag in einer Medienmitteilung mit.

Seit 2014 ist Gisin Chef der Kriminalpolizei bei der Kantonspolizei Aargau und Mitglied der Polizeileitung. Zudem ist Gisin erster Stellvertreter des Polizeikommandanten, als Lehrbeauftragter tätig, sitzt in interkantonalen Gremien und verantwortet organisationsrelevante Projekte.

Die Bundeskriminalpolizei ist mit vierhundert Mitarbeitenden der grösste Direktionsbereich des Bundesamts für Polizei (Fedpol).