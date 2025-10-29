The Swiss voice in the world since 1935
Neuer Millionengewinn bei Swiss Lotto-Ziehung

Keystone-SDA

Nach der Swiss-Lotto-Ziehung vom Dienstag gibt es einen neuen Lottomillionär. Ein Spieler oder eine Spielerin aus der Deutschschweiz, dem Tessin oder aus Liechtenstein hat dank den sechs richtigen Zahlen genau eine Million Franken gewonnen.

(Keystone-SDA) Die ausgelosten Zahlen waren die 13, 16, 21, 24, 28 und 32. Die Glückszahl wäre die 3 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 5 gezogen und als Joker-Zahlen 247850.

Für die nächste Ziehung am Samstag befinden sich 39,7 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

