Neuer Swiss Re-Chef Berger hat 5,16 Millionen Franken verdient

Keystone-SDA

Der seit Juli amtierende Konzernchef des Rückversicherers Swiss Re, Andreas Berger, hat für das vergangene Geschäftsjahr 2024 ein Salär in Höhe von 5,16 Millionen Franken erhalten. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor.

(Keystone-SDA) In der Zahl enthalten sind auch die Vergütungen, die Berger in seiner vorherigen Funktion als Chef des Bereichs Corporate Solutions erhalten hat. Damit hat Berger weniger verdient als sein Vorgänger Christian Mumenthaler im Jahr 2023. Dieser hatte damals insgesamt Vergütungen in Höhe von 7,56 Millionen Franken zugesprochen bekommen. Mumenthaler war allerdings auch während des gesamten Jahres in der Funktion des Group CEO tätig.

Die Vergütungen für die gesamte, zwölfköpfige Geschäftsleitung beziffert Swiss Re für 2024 mit 38,7 Millionen Franken. Das vergleicht sich mit den für 2023 ausbezahlten 43,8 Millionen. Allerdings standen damals 14 Geschäftsleitungsmitglieder auf der Lohnliste. Die zwölf Mitglieder des Verwaltungsrates haben zusammen ein Salär von insgesamt 8,60 Millionen Franken erhalten nach 8,20 Millionen im Vorjahr. Dabei verdiente Jacques de Vaucleroy 3,40 Millionen (3,27 Mio).