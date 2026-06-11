Neun Verletzte nach Militärunfall im Kanton Solothurn

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn sind am Donnerstag neun Armeeangehörige bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein Mannschaftstransportfahrzeug des WK-Infanterie-Bataillons kam zwischen Challhöchi und Ifenthal von der Strasse ab.

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(Keystone-SDA) Weitere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall involviert. Das sogenannte Geschützte Mannschaftstransportfahrzeug (GMTF) des Infanterie-Bataillons 20 sei von der Challhöchi in Richtung Ifenthal fahrend aus noch unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen und zur Seite gekippt, teilte die Armee am Donnerstagnachmittag mit. Zum Unfall sei es bei einer militärischen Übung kurz vor 11 Uhr gekommen.

Sieben Armeeangehörige seien mittelschwer und zwei weitere leicht verletzt worden – dies seien alle Insassen des Fahrzeugs, wie Armeesprecher Stefan Hofer auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Sie seien zur medizinischen Betreuung und Kontrolle in verschiedene Spitäler gebracht worden. Die Angehörigen der Verletzten sowie die Truppe werden bei Bedarf psychologisch betreut, wie es weiter hiess.

Das Infanteriebataillon 20 befinde sich aktuell im Wiederholungskurs. Die Militärjustiz habe eine Untersuchung eingeleitet.