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Nidwaldner Landratssaal soll geradlinige Sitzreihen erhalten

Keystone-SDA

Der neue Landratssaal im Rathaus Stans soll künftig statt der halbrunden Anordnung geradlinige Sitzreihen erhalten. So sieht es das Siegerprojekt vor, das bis zum 1. Juli im Rathaus besichtigt werden kann, wie die Nidwaldner Baudirektion am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Siegerprojekt «Clavis» eines Zürcher Architekturbüros setzt auf eine geradlinige Sitzordnung, wie es hiess. Dadurch gebe es mehr Platz im Saal und die technische Ausstattung wie die elektrische Abstimmungsanlage und Audiosysteme könne besser integriert werden.

Der denkmalgeschützte Charakter des Saals bleibe erhalten, hiess es weiter. Wände und Decke werden weitgehend nicht verändert. Eingriffe erfolgten gezielt, um Mängel wie den fehlenden Platz, die Akustik und die Technik zu beheben.

Garderoben, Toiletten und eine kleine Küche sollen künftig im Obergeschoss untergebracht werden. Für Medienschaffende sind Sitznischen im hinteren Saalbereich vorgesehen.

Im nächsten Schritt wird ein Vorprojekt ausgearbeitet, bevor der Landrat über das Bauprojekt und den Kredit entscheidet.

Das Siegerprojekt kann bis am 1. Juli im Rathaus Stans besichtigt werden.

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