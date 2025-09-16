The Swiss voice in the world since 1935
Niederlande feiern «Prinsjesdag» mit allen Prinzessinnen

Keystone-SDA

Der niederländische König Willem-Alexander hat mit der Thronrede traditionell das parlamentarische Jahr eröffnet. Bei der Verlesung im königlichen Theater von Den Haag waren auch Königin Máxima (54) und erstmals auch alle drei Töchter dabei. Denn alle Prinzessinnen, Kronprinzessin Amalia (21), Alexia (20) und Ariane (18), sind nun volljährig.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In der «Gläsernen Kutsche», gezogen von acht schwarzen Pferden, war die königliche Familie vom Palast zum Theater gefahren. Die Strassen waren trotz stürmischen Wetters gesäumt von vielen tausend Schaulustigen. Das Parlament, wo sonst traditionell die Zeremonie stattfindet, wird zurzeit umfassend renoviert.

Höhepunkt für viele Königshausfans war die Balkonszene. Zum Abschluss des offiziellen Programms präsentierte sich die Familie auf dem Balkon des Palasts und winkte den Menschen zu.

Aussergewöhnlicher «Prinsejesdag»

Der König beklagte in seiner Thronrede zunehmende Polarisierung und rief Politiker auf, zusammenzuarbeiten. «Debatten und Meinungsverschiedenheiten gehören zu einer lebendigen Demokratie», sagte er. «Dazu gehört aber auch die Bereitschaft, trotz der Unterschiede auf erwachsene Weise einander die Hand zu reichen.»

Der «Prinsjesdag» (wörtlich der Tag der kleinen Prinzen) ist immer traditionell am dritten Dienstag im September. Der Monarch verliest dann vor den Abgeordneten der Ersten und der Zweiten Kammer des Parlaments die Thronrede. Darin legt die Regierung ihre Pläne für das kommende Jahr vor. Später wird auch der Haushalt präsentiert.

In diesem Jahr ist es eine aussergewöhnliche Situation. Die Regierungskoalition war im Sommer geplatzt, nach dem der Rechtspopulist Geert Wilders den Austritt seiner extrem rechten Partei für die Freiheit erklärt hatte. Inzwischen verliess auch die Zentrumspartie NSC die Koalition. Die restlichen zwei Regierungsparteien haben keine Mehrheit mehr im Parlament. Neuwahlen sind für den 29. Oktober angesetzt.

