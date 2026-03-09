The Swiss voice in the world since 1935
Nino Schurter versucht sich erfolgreich beim Engadiner

Keystone-SDA

Der ehemalige Bündner Mountainbiker Nino Schurter hat am Wochenende gezeigt, dass er nicht nur auf zwei Rädern glänzen kann, sondern auch auf zwei Latten. Beim legendären Engadin Skimarathon wurde er 80.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 39-jährige könne offensichtlich nicht ohne Wettkampf sein, schreibt der «Blick». Als oberstes Ziel setzte Schurter sich am Start eine Platzierung unter den Top 100. Doch der Spass am Sport stehe für ihn im Vordergrund.

Ganz ohne Blessuren bleibt der Ausflug auf die schmalen Latten offenbar nicht: Drei Stürze musste der Profi laut «Blick» wegstecken. Seine Technik sei nicht die beste, aber den Motor habe er, sagte Schurter. Der Unterschied zum Mountainbike sei deutlich spürbar. Die Beine würden an anderen Stellen wehtun.

Mit dem Engadiner ist für Schurter der Winter nun abgeschlossen. Die Skis kämen jetzt in den Keller, er nehme jetzt wieder das Velo hervor.

