Noah Veraguth fliegt am Wochenende gern im Flugsimulator

Keystone-SDA

Der ehemalige Pegasus-Frontmann Noah Veraguth verbringt am Sonntag gerne Zeit mit seinem Flugsimulator. "Damit kann ich virtuell mit unterschiedlichsten Flugzeugen rund um die Welt unterwegs sein", sagte er im Interview mit dem "Tages-Anzeiger".

(Keystone-SDA) In letzter Zeit sei er viel in Papua-Neuguinea unterwegs gewesen. Sein Flugsimulator bestehe aus einem grossen Bildschirm, einem Gashebel, einem Steuerknüppel und Pedalen.

Sein Setup sei aber nichts Spezielles, sagte er im letzten August gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). «Es gibt Leute in der Simulatorenszene, die also ganz andere Cockpits eingerichtet haben», sagte Veraguth.

Der in Biel aufgewachsene Sänger mit brasilianischen Wurzeln wird ab nächster Woche als Solo-Act auf der Art-On-Ice-Bühne auftreten. Im vergangenen Dezember hatte die Band Pegasus ihren letzten gemeinsamen Auftritt in Originalbesetzung gehabt.