Notfallbetrieb am Gesundheitszentrum Laufen BL sogar nur bis 20 Uhr

Keystone-SDA

Der Notfall des Gesundheitszentrums Laufen BL soll ab Juli nur noch von 08.00 bis 20.00 Uhr und nicht mehr rund um die Uhr in Betrieb sein. Damit geht die vorberatende Landratskommission weiter als die Regierung. Diese hatte einen Betrieb bis 22.00 Uhr vorgeschlagen.

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(Keystone-SDA) Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission des Landrats beantragt für die Jahre eine Ausgabenbewilligung von rund 1,4 Millionen Franken, wie aus ihrem am Freitag veröffentlichten Bericht hervorgeht. Das sind knapp 700’000 Franken weniger als die Regierung vorsieht. Dieser Betrag soll die nicht kostendeckenden Leistungen des Gesundheitszentrums vom 1. Juli 2026 bis 31. Dezember 2029 sicherstellen.

Der jetzige sogenannte Notfall-Walk-In in Laufen ist jeden Tag rund um die Uhr und ohne Terminvereinbarung offen. Er beschränkt sich auf nicht lebensbedrohliche Verletzungen und Erkrankungen. Im Durchschnitt wurden letztes Jahr gemäss Regierung zwischen 22.00 und 08.00 Uhr nur 1 bis 2 Personen pro Nacht versorgt, weshalb die Regierung eine Kürzung der Öffnungszeiten vorschlug.

In der Kommission sei allgemein anerkannt worden, dass die nächtliche Inanspruchnahme sehr tief sei, heisst es im Bericht. Zudem sei das Laufental mit Gesundheitsleistungen bereits sehr gut versorgt – besser als beispielsweise das Oberbaselbiet. Die Kommission verabschiedete ihren Bericht mit 8 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

Der Notfall-Walk-In ist seit 2021 im Birs Center beim Bahnhof Laufen als Alternative zum geschlossenen Spital in Betrieb. Das Kantonsspital Baselland (KSBL) betreibt das Gesundheitszentrum.