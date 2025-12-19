Nur noch Salina Raurica in Pratteln BL für neues Spital im Rennen

Ein neues Baselbieter Kantonsspital könnte auf dem Areal Salina Raurica Ost in Pratteln BL zu stehen kommen. Die Baselbieter Regierung will diesen Standort weiterverfolgen, wie sie am Freitag mitteilte. Ein Entscheid soll bis Ende März folgen.

(Keystone-SDA) Die von der Regierung in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie kommt zum Schluss, dass das Areal Salina Raurica Ost besser geeignet ist als Bredella Ost in Pratteln. Weiter heisst es, dass der Landerwerb und die damit verbundenen Verpflichtungen bezüglich bestehender Mietverhältnisse bei Bredella Ost mit grossen Unsicherheiten und hohen Kosten behaftet seien. Zudem würde ein Spital an diesem Standort mehr Verkehr generieren als für das Areal ursprünglich vorgesehen sei.

Die Regierung hatte letzten Februar angekündigt, dass ein neues Baselbieter Kantonsspital in Pratteln zu stehen kommen könnte und sie die Areale Salina Raurica im Nordosten der Gemeinde und Bredella Ost beim Bahnhof auf ihre Eignung für einen zentralen Spitalneubau überprüfen lassen möchte. Geprüft wird bis im Jahr 2026 also ein Spitalneubau «auf der grünen Wiese» sowie das Festhalten an den beiden bestehenden Kantonsspital-Standorten in Liestal und auf dem Bruderholz.

2036 zu ambitioniert

Die Regierung hat nun eine Abschlussevaluation zwischen den beiden Standort-Optionen in Auftrag gegeben und will gemäss Mitteilung bis Ende März über den Zukunftsstandort des Kantonsspital Baselland entscheiden.

Aus der Machbarkeitsstudie geht jedoch auch hervor, dass die von der Regierung geplante Inbetriebnahme eines neuen Spitals im Jahr 2036 für den Standort Salina Raurica Ost «zu ambitioniert» ist und aufgrund von Erfahrungen aus vergangenen Entwicklungsprojekten als «nicht realistisch» eingeschätzt wird. Eine Inbetriebnahme in zehn Jahren sei nur bei einem durchgehend optimalen Projektablauf möglich, heisst es weiter in der Mitteilung.