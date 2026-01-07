Nvidia überholt Apple als teuersten Konzern

Keystone-SDA

Die 100 wertvollsten Firmen Der Boom um Künstliche Intelligenz beflügelt US-Techkonzerne und sorgt für eine Ablösung bei den wertvollsten Börsenunternehmen der Welt. Zum Ende des vergangenen Jahres lag der Chiphersteller Nvidia bei einem Börsenwert von gut 4,5 Billionen Dollar.

(Keystone-SDA) Damit lag Nvidia vor dem iPhone-Konzern und langjährigen Spitzenreiter Apple, der auf rund vier Billionen Dollar kam. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Chipsysteme von Nvidia sind zu einer Schlüsseltechnologie für Software mit KI geworden, der gehypte Konzern gilt als Gradmesser für den Zustand der KI-Branche.

Auch auf den folgenden Plätzen im Ranking stehen US-Techriesen: Platz drei belegt der Google-Mutterkonzern Alphabet mit knapp 3,8 Billionen Dollar Börsenwert, vor Microsoft und Amazon.

USA unangefochten

«Das Jahr 2025 stand an den Weltbörsen ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz», sagt Henrik Ahlers, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung. «Die Euphorie rund um neue KI-Anwendungen und -Geschäftsmodelle hat weltweit für kräftige Kursgewinne gesorgt. Doch die Profiteure sitzen vor allem in den USA und Asien.»

Vor allem US-Unternehmen dominieren weiter die Börsen. Von den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt sitzen laut EY 60 in den Vereinigten Staaten. Unter den Top-10 finden sich acht amerikanische Firmen: Nur der Ölkonzern Saudi Aramco auf Platz 8 und der taiwanesische Chiphersteller TSMC auf Rang 10 durchbrechen die Dominanz.

Auch die Schweiz stellt – wie Frankreich – drei Unternehmen in den Top 100: Roche, Novartis und Nestlé. Mit dem französisch-deutschen Flugzeugbauer Airbus ist ein weiterer Dax-Konzern auf Platz 89 vertreten.

«Europa spielt nur Nebenrolle im KI-Rennen»

Europa spiele im KI-Rennen an den Börsen nur eine Nebenrolle, erklärt EY-Manager Ahlers. Einmal mehr drohe der Anschluss bei einer Schlüsseltechnologie verloren zu gehen. Die Vorherrschaft der US-Techkonzerne sei auch geopolitisch bedenklich, denn der KI-Boom führe zu neuen Abhängigkeiten.

Im Börsenranking spiegelt sich auch der Umbruch der klassischen Industrien in Europa wider. Noch vor der Finanzkrise 2007 kamen 46 der 100 wertvollsten Unternehmen aus Europa, heute sind es nur 17.

Tesla weit vor Mercedes, BMW und VW

Sinnbildlich ist die Krise der Autobranche. Noch Ende 2023 waren laut Studie alle deutschen Autokonzerne unter den 300 teuersten Unternehmen der Welt, nun ist dort keiner mehr vertreten.

Der wertvollste Autohersteller der Welt war zu Jahresende Tesla auf Rang neun mit einem Börsenwert von 1,5 Billionen Dollar. Mercedes-Benz, BMW und VW kommen zusammen auf 197 Milliarden Dollar und belegen Platz 327, 329 und 364.