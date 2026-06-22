Obwalden will den Ausbau der erneuerbaren Energien sichern

Keystone-SDA

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Der Obwaldner Regierungsrat will die Produktion der einheimischen und erneuerbaren Energien fördern und so die Versorgungssicherheit stärken. Dafür gibt er den kantonalen Richtplan zur öffentlichen Mitwirkung frei, wie er am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung will die Regierung geeignete Gebiete für Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen «von nationalem Interesse» festlegen. Zudem werden Gewässer nach ihrer Eignung für die Wasserkraftnutzung eingestuft. Die Eignungsgebiete sind laut dem Obwaldner Energiedirektor Josef Hess (parteilos) insbesondere für die Winterstromversorgung wichtig.

Die öffentliche Mitwirkung dauert vom 17. August bis 30. November 2026. Informationsveranstaltungen finden laut Communiqué am 1. September in Kerns und am 2. September in Engelberg statt.