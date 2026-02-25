The Swiss voice in the world since 1935
Oltner Wohnungsbrand wohl durch menschliches Verschulden verursacht

Keystone-SDA

Der Brand in einer Wohnung in Olten vom vergangenen Samstag dürfte auf menschliches Verschulden zurückzuführen sein. Hinweise deuten auf einen unsachgemässen Umgang mit Raucherwaren oder einer brennenden Kerze hin, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Unterführungsstrasse in Olten musste der Mieter am Samstagabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden. Dieses konnte er in der Zwischenzeit wieder verlassen, teilte die Polizei mit.

