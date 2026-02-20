Olympiasieger Franjo von Allmen hat die Dartscheibe immer dabei

Keystone-SDA

Olympiasieger Franjo von Allmen ist viel mit dem Swiss-Ski-Team unterwegs. Er liebe seine Teamkollegen, aber "ganz ehrlich: Manchmal habe ich die Schnauze voll von den anderen - vor allem, wenn es Richtung Frühling geht!", sagte er der "Schweizer Illustrierten".

(Keystone-SDA) «Es gibt auch Tage, wo nicht geredet wird», verriet der «Goldjunge» der neuesten Ausgabe der Zeitschrift. Zwei Drittel des Jahres verbringe er mit seinen Ski-Kollegen, teile sich Zimmer, Skialltag und Freizeit.

An das Leben «aus der Tasche» habe er sich gewöhnt, da er viel unterwegs sei. Sein Trainer meint, der 24-Jährige habe immer viel «Zeugs» dabei. In der Reisetasche darf eines nie fehlen, wie die Zeitschrift schrieb – die Dartscheibe.