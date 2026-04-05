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Ostern bei den Royals: Gottesdienst auf Schloss Windsor

Keystone-SDA

Der König in Blau, die Königin in Rot und die Prinzessin in Cremeweiss: In farbenfroher Kleidung haben die britischen Royals am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teilgenommen. Prinzessin Kate nahm erstmals seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 wieder an den Feierlichkeiten teil. Die 44-Jährige kam gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), und ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).

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(Keystone-SDA) Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA versammelten sich mehr als 100 Menschen vor dem Schloss. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) kamen mit dem Auto an und wurden mit Rufen wie «God save the King» begrüsst. Nach dem Gottesdienst wurde der Königin ein Blumenstrauss überreicht.

Der Gottesdienst folgte für die königliche Familie auf kritische Wochen. Charles‘ Bruder Andrew Mountbatten-Windsor war im Zuge des Skandals um US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen worden. Der 66-Jährige wurde aus der Familie verbannt. Seine Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), nahmen ebenfalls nicht am Gottesdienst teil – allerdings mit Zustimmung des Königs. Es wird davon ausgegangen, dass sie auch künftig an Familienfeiern teilnehmen werden.

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