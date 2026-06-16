Ostschweizer Kantone wollen bei KI zusammenarbeiten

Keystone-SDA

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In den Ostschweizer Kantonen wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Verwaltungen vorangetrieben und aufeinander abgestimmt. Dies hat die Ostschweizer Regierungskonferenz beschlossen.

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(Keystone-SDA) Die Ostschweizer Kantone (AR, AI, GL, GR, SH, SG, TG) haben eine Vereinbarung unterzeichnet. Sie bildet die Grundlage für gemeinsame KI-Projekte und Beschaffungen.

Unter anderem sollen gemeinsame Standards entwickelt werden. Damit würden nicht nur Synergien geschaffen, sondern auch Kosten gespart, heisst es in der Mitteilung der Regierungskonferenz vom Dienstag. Im Vorfeld habe ein gemeinsame Studie gezeigt, dass mit dem Einsatz von KI Verwaltungsprozesse weiterentwickelt und Behördenleistungen effizienter gestaltet werden könnten.