Papst Leo XIV. reist Ende September nach Frankreich

Keystone-SDA

Papst Leo XIV. will Ende September nach Frankreich reisen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche werde das Land vom 25. bis zum 28. September besuchen, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls Matteo Bruni mit. Die Reise erfolge auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den kirchlichen Autoritäten sowie des Unesco-Chefs Khaled El-Enany.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Reiseprogramm veröffentlichte der Vatikan zunächst nicht. Lediglich einen Besuch am Sitz der UN-Kulturorganisation Unesco in Paris kündigte Bruni an.

Leo empfing vor einem Monat Macron in einer Audienz im Vatikan. Es war das erste offizielle Treffen des französischen Staatsoberhauptes mit dem seit einem Jahr amtierenden Papst im Vatikan. Frankreich bereiste Leo als Papst bisher nicht. Ende März besuchte der Pontifex aber das zwischen Italien und Frankreich am Mittelmeer gelegene Fürstentum Monaco für einen Tag.