Parteiloser komplettiert den Gemeinderat von Alpnach OW
Der neue Gemeinderat von Alpnach OW heisst Willy Fallegger. Die Stimmberechtigten haben den parteilosen Pensionär zum Nachfolger von Patrick Matter (GLP) gewählt.
(Keystone-SDA) Auf Fallegger entfielen 1310 Stimmen. Sein Konkurrent, SVP-Mitglied Beatuns Denzler, erhielt 797 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag gemäss Angaben der Gemeinde bei 51,6 Prozent.
Die weiteren Gemeinderatsmitglieder sind Gemeindepräsident Bruno Vogel (Mitte), Vizepräsident Marcel Egli (Mitte), Regula Gerig (CSP) und Sibylle Wallimann (CSP) an.