Passant wird in Schattdorf UR bei Unfall lebensgefährlich verletzt
Ein Fussgänger ist am Dienstag in Schattdorf UR lebensbedrohlich verletzt worden. Der 50-Jährige überquerte zusammen mit einem anderen Mann die Riedstrasse und wurde dabei von einem 18-jährigen Automobilisten angefahren.
(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Uri am Mittwoch mitteilte, brachte eine Ambulanz den verletzten Mann in ein Spital. Sie bezifferte den Sachschaden auf 2000 Franken.