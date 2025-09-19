Pferd mit Reiterin springt in Rossrüti vor Auto
Eine 16-jährige Reiterin und ihr Pferd sind am Donnerstag in Rossrüti SG mit einem Auto zusammengestossen. Das Pferd war plötzlich von einem Trottoir auf die Fahrbahn gesprungen.
(Keystone-SDA) Durch die Kollision stürzte die Reiterin zu Boden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. Das Pferd rannte weg.
Die 16-Jährige wurde unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Das zurückgekehrte Pferd wurde ebenfalls unbestimmt verletzt und von einem Tierarzt untersucht. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken