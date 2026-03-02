Philipp Roth als Grossrat vereidigt

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat hat am Montag seine zweieinhalbwöchige Frühjahrssession mit der Vereidigung eines neuen Ratsmitglieds begonnen. Der Ittiger Freisinnige Philipp Roth rutscht für Stephan Lack ins Berner Kantonsparlament nach.

(Keystone-SDA) Roth ist als langjähriger Gemeinderat von Ittigen, Mitglied der Kommission Raumplanung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland sowie Präsident des Gewerbevereins Bolligen-Ittigen-Ostermundigen.

Lack trat Ende 2025 ab. Als Grund nannte er einen Wohnortswechsel in den Kanton Freiburg. 2024 wurde Lack in seinem Wohnort Muri als Gemeindepräsident nicht wiedergewählt. Vorausgegangen waren dieser Nichtwiederwahl Schlagzeilen über private finanzielle Versäumnisse.

Roth nimmt nun die letzten Monate der laufenden Legislatur im Berner Kantonsparlament in Angriff. Am 29. März finden Gesamterneuerungswahlen statt.

Die Frühlingsession des bernischen Grossen Rates dauert vom 2. bis am 17. März. Zur Eröffnung gratulierte der Rat am Montagnachmittag auch noch allen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die an den olympischen Winterspielen in Italien jüngst erfolgreich waren, allen voran der dreifache Goldmedaillengewinner Franjo von Allmen.