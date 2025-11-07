Pirmin Schenk wird neuer Frutiger Gemeindeschreiber

Keystone-SDA

Pirmin Schenk wird neuer Geschäftsleiter und Gemeindeschreiber von Frutigen. Er tritt die Nachfolge von Peter Grossen an, der nach über 45 Jahren, 32 davon als Gemeindeschreiber, in den Ruhestand tritt.

(Keystone-SDA) Grossen erreicht Ende August 2026 sein Pensionsalter. Schenk tritt sein Amt Anfang Mai an und wird dann vom Amtsinhaber in seine Tätigkeit eingeführt, wie die Gemeinde Frutigen in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Schenk ist aktuell Gemeindeschreiber von Oberried am Brienzersee. Er wohnt mit seiner Familie in Spiez, wo er für die SVP im Grossen Gemeinderat sitzt.