Politprominenz spielt Doku-Theater zu Klimakatastrophe in Basel

Keystone-SDA

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Mehrere bekannte Basler und Baselbieter Politikerinnen und Politiker spielen im Grossratsaal ein Klimakatastrophen-Szenario. Beim sogenannten Pre-Enactment "Die Jahrhundertflut" des Kulturhauses Kaserne Basel kommt es zu einer Debatte im Rathaus - das Publikum stimmt ab.

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(Keystone-SDA) Das Doku-Theater dreht sich um Unwetter-Szenario im Herbst 2037, wie die Kaserne Basel am Donnerstag mitteilte. Das Mittelland wird überflutet und internationale Klimabeistandstruppen («Grünhelme») leisten Soforthilfe in der Schweiz, während in Basel der Notrat zusammenkommt, so die Handlung.

Mit dabei an der Debatte am 11. September sind die Basler Ständerätin Eva Herzog (SP), sowie die Nationalrätinnen Katja Christ (GLP) und Sibel Arslan (Grüne). Aus dem Baselbiet nimmt die Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte) teil, ebenso ihr ehemaliger Ratskollege Eric Nussbaumer (SP).

Corona-Experte Daniel Koch debattiert auch mit

Die ehemalige Basler Ständerätin Anita Fetz (SP), FDP-Kantonalpräsidentin Tamara Hunziker, die Grossräte Lorenz Amiet (SVP), Luca Urgese (FDP) und Tobias Christ (GLP) sind ebenfalls dabei. Auch Daniel Koch, ehemaliger Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» beim Bund und bekanntes Gesicht aus der Zeit der Corona-Pandemie, debattiert mit, ebenso der Klimaforscher Cyril Brunner.

Organisiert wird das Doku-Theater vom «Proberaum Zukunft & Foraus Forum Aussenpolitik» der Kaserne Basel, wie es in der Medienmitteilung heisst.